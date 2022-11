मां के निधन के बाद लाखों के जेवरात अग्नि को समर्पित, यह है पूरा मामला

छिंदवाड़ा Published: Nov 07, 2022

After the funeral of the mother- छिंदवाड़ा के तामिया कस्बे के इस परिवार ने पेश की अनूठी मिसाल...।

छिंदवाड़ा। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। जो मिला यहीं मिला और यहीं धरा रह जाएगा। गीता में लिखी इन बातों तो छिंदवाड़ा के तामिया के एक परिवार ने आत्मसात करके दिखाया है। मां के निधन के बाद उनके लाखों रुपए की कीमत के गहनों को लेकर परिवार में कोई विवाद न हो, इसलिए उनके सभी गहनें उनकी चिता में ही समर्पित कर दिए गए।

छिंदवाड़ा जिले के तामिया के परिवार ने यह अनूठी मिसाल पेश की है। तामिया कस्बे में हास्पिटेलिटी एसेंशियल कंपनी के तामिया मोटल के प्रबंधक सुवाश राउत की यह मिसाल आज अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रही है। राउत की मां का निधन राजस्थान के भीलवाड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। राउत के मुताबिक उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद उनके सभी स्वर्ण आभूषण भी अग्नि को समर्पित कर दिए। उनके संदेश यह था कि मां के जेवरों को लेकर उनके परिवार में या भाई-बहनों के बीच कभी कोई विवाद न हों। वे हंसी-खुशी रह सकें। राउत की मां चंद्रमणि राउत (77) भीलवाड़ा में रह रही थीं। मूल रूप से ओडिशा के बालेश्वर जिले के रहने वाले सुवाश राउत चार भाई-बहनों में मंझले हैं।उनके बड़े और छोटे भाई उड़ीसा में ही रहते हैं। उनके एक बहन राजस्थान के भीलवाड़ा में हैं। सुवाश नौकरी के कारण तामिया में ही थे। वे अपने पिता के निधन के तीन दिन बाद ओडिशा के बालेश्वर पैतृक गांव पहुंच पाए थे। माता के निधन के पहले ही मां से उन्होंने वीडियो काल पर बात की थी। निधन के बाद वे दूसरे दिन भीलवाड़ा पहुंचे और अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और मुखाग्नि दी। उन्होंने अपने सभी भाई-बहनों से चर्चा की और मां के सभी सोने के जेवरातों को लाल कपड़े में बांधकर चिता में समर्पित कर दिया। सुवाश का कहा है कि मां के जाने के बाद गहनों के कारण कोई विवाद हम सभी भाई-बहनों में उत्पन्न न हो इसलिए यह फैसला लिया गया। पढ़ना जारी रखे