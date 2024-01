घर-घर बांटे जा रहे अयोध्या से आए अक्षत

रामजन्मभूमि मंदिर स्थापना के पूर्व विभिन्न आयोजन किए जा रहे है। परसोली, मूसादेही तिघरा हरनाखेड़ी तिगाई अपतरा माल, पिपरिया मुजावर पूर्वी रैयत में राम सेवक अयोध्या से आए अक्षत, जय श्री राम की पर्ची, राम मंदिर का छाया चित्र घर-घर बांट रहे है।

Akshat from Ayodhya is being distributed from house to house