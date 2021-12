बोरगांव के गायत्री सेवा साधना परिसर में 15 दिसंबर तक कार्यकर्ताओं एवं बच्चों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को कर्मकांड,भाषण-संभाषण,गीत-संगीत के साथ ही डफ ली बजाने का भी प्रशिक्षण योगेश ढोके दे रहे हैं।

Along with rituals, training of songs and music