कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी करनी होगी मेहनत-नकुलनाथ

सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश देने भर से काम सुचारू ढंग से नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी जी जान से लगना होगा। गांव- गांव में कार्यकर्ता गांधी चौपाल लगाकर कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को बताने के साथ केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार के कारनामों को उजागर कर रहे है । बेतहाशा बढ़ती महंगाई , बेरोजगारी के प्रति आम लोगों को जागरूक कर रहे है।तो मैं कैसे पीछे रह सकता हं। मैं भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा।

छिन्दवाड़ा/चावलपानी .सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश देने भर से काम सुचारू ढंग से नहीं होंगे। कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं को भी जी जान से लगना होगा। गांव- गांव में कार्यकर्ता गांधी चौपाल लगाकर कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को बताने के साथ केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार के कारनामों को उजागर कर रहे है । बेतहाशा बढ़ती महंगाई , बेरोजगारी के प्रति आम लोगों को जागरूक कर रहे है। जब पार्टी के कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हं। मैं भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। सांसद नकुलनाथ तामिया ब्लॉक के चावल पानी क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम भीमखेड़ी में आयोजित गांधी चौपाल में लोगों को संबोधित कर रहे थे। विधायक सुनील उईके ने कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दशकों पहले क्षेत्र की दशा बदलने के लिए जिस देवखोह जलाशय का निर्माण कराया था, अब उस जलाशय की ऊंचाई बढाकर जल ग्रहण क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बेहिसाब बिजली कटौती की जा रही है। लोग भाजपा की सरकार से तंग आ गए हैं। चौपाल में दो दर्जन से अधिक लोगों ने सांसद के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।कार्यक्रम को चावलपानी के क्षेत्रीय अध्यक्ष उमराव शाह उईके एवं सरपंच शंकर कुबरे ने भी संबोधित किया। संचालन पर्यवेक्षक जमीलखान ने किया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन साहू, घनश्याम तिवारी,भागचंद साहू, अशोक राय, राजेन्द्र ठाकुर, जिला पंचायत सभापति रंजना ठाकुर, जनपद अध्यक्ष तुलसा ईश्वर परतेती, अंकित राय, दिनेश डेहरिया, महासिंग पटेल, सरपंच शंकर कुबरे, शारदा डेहरिया, मुकेश भाई, हरिराम पटेल, देवेंद्र धुर्वे, प्यारेलाल उईके, देवी पटेल, भवानी पटेल, भागवत यादव, शिवराम यादव, जितेंद शाह उईके, जगदीश उईके, देवेंद्र ठाकुर, राजदीप साहू, बल्लू सोनी, एस पी शर्मा, नीलेश राय, रूपेश राय, बंटी गुप्ता, द्रोपदी बाई, मोहित सोनी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।

Along with the workers, senior leaders will also have to work hard- Nakul Nath