गश्त भी चाहिए और पुलिस सख्ती करें तो विरोध

छिन्दवाड़ा/ परासिया. चांदामेटा के व्यापारी गश्त के दौरान पुलिस की सख्ती से नाराज हो गए। वे विधायक को लेकर थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी ने समझाया कि रात की गश्त में समाजकंटकों पर यदि सख्ती नहीं दिखाएंगे तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने शांति से व्यापारियों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें संतुष्ट किया। पुलिस थाना चांदामेटा में रविवार को विधायक सोहन वाल्मीकि एवं नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद बजोलिया के नेतृत्व में चांदामेटा बाजार के व्यापारी पहुंचे और रात्रि में पुलिस गश्त के दौरान की जा रही सख्ती का विरोध किया। चांदामेटा थाना प्रभारी राजेंद्र मर्सकोले ने असामाजिक गतिविधियों तथा कानून व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराया। उसके बाद सभी पक्ष सन्तुष्ट होकर लौट गए। गौरतलब है कि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस रात्रि गश्त में बिना वजह घूमने वालों तथा देर रात तक दुकानों पर भीड़ लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। गिरफ्तार: चांदामेटा में अगस्त माह में हुई दो चोरियों के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार गिरफ्तार रमलेश परतेती के पास से चोरी की सामग्री जब्त की गई है। 18 अगस्त को चांदामेटा के वार्ड 15 स्थित एक मकान से तीन गैस सिलेंडर ,एक सिलाई मशीन ,दो एल्मुनियम गंज ,दो कुकर सहित घरेलू सामान चोरी हुआ था। इसी तरह 22 अगस्त को वार्ड एक स्थित चांदशाह वली दरगाह में रखी 3 एचपी मोटर पंप, मोटर वायर एवं लोहे के एंगल चोरी हुआ। ये दोनों चोरी करने की बात आरोपी ने स्वीकार की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अन्य वारदातों के आरोपियों की तलाश की जा रही है।

