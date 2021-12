कॉलेज के विकास में सहभागी बनेंगे पूर्व छात्र

शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में पूर्व छात्र संघ एसोसिएशन की बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। पूर्व छात्र संगठन ने नैक टीम आगमन पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर पूर्ण सहयोग किए जाने की बात कही । साथ ही महाविद्यालय विकास में भागीदारी पर सहमति जताई।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव में पूर्व छात्र संघ एलुमनाई एसोसिएशन की बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस दौरान 21 एवं 22 दिसंबर को महाविद्यालय में आने वाली नैक पीयर टीम के संबंध में चर्चा की गई । साथ ही महाविद्यालय के विकास में पूर्व छात्र संगठन की महती भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया । इस दौरान नैक टीम के आने पर पूर्व छात्रों की आवश्यक बैठक के संबंध में प्राचार्य डॉ वायके शर्मा सहित पूर्व छात्र संगठन प्रभारी डॉ संगीता वाशिंगटन ने आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया । पूर्व छात्र संगठन ने नैक टीम आगमन पर महाविद्यालय में उपस्थित होकर पूर्ण सहयोग किए जाने की बात कही । साथ ही महाविद्यालय विकास में भागीदारी पर भी सहमति जताई। महाविद्यालय द्वारा एलुमनाई एसोसिएशन का विधिवत गठन किया गया है । अधिकांश पूर्व छात्रों ने आजीवन सदस्यता फॉर्म भरकर महाविद्यालय के विकास में भागीदारी देने की बात भी कही। उन्होंने कॉलेज के दिनों को याद किया। संसाधनों का अभाव के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बात की गई। बैठक में आइक्यूएसी प्रभारी डॉ पी अजवानी, नैक कोऑर्डिनेटर डॉ. एके तांडेकर ,प्रो.आरडी वाडीवा सहित पूर्व छात्र उपस्थित थे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरा में कक्षा नौवीं से बारहवींं तक के छात्र-छात्राओं ने आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर निबंध लिखकर प्रधानमंत्री को भेजा। संस्था प्राचार्य मिथिलेश कुमार इवने के मार्गदर्शन में शिक्षक संजय नागदवने , वीआर देशमुख, राजेंद्र कुमार भूषण, आरके भलावी, पीके मार्सकोले, आरके मार्सकोले ,आरके अहिरवार, श्याम लाल वर्मा जन शिक्षक आर के चौहान, मिथिलेश कुमार भावर कर व शिक्षकों का सहयोग रहा।

