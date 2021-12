नहीं भेजी एम्बुलेंस,रास्ते में ही हुआ प्रसव

शासकीय अस्पताल सौंसर में व्याप्त समस्याओं, अव्यवस्था व कुछ कर्मचारियों की लापरवाही पर युवाओं ने रोष जताया है। उन्होंने बताया कि ग्राम जिरोला में एक गर्भवती महिला के परिजनों एवं आशा कार्यकर्ता ने 108 एम्बुलेंस और अस्पताल के कर्मचारियों को कई बार फोन कॉल किया। एम्बुलेंस भेजने को कहा तो कर्मचारी ने बहस की । गर्भवती महिला को खुद ही लाने को कहा। गर्भवती को दो किलोमीटर पैदल लाना पड़ा । इस दौरान रास्ते में ही प्रसव हो गया।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. शासकीय अस्पताल सौंसर में व्याप्त समस्याओं, अव्यवस्था व कुछ कर्मचारियों की लापरवाही पर युवाओं ने रोष जताया है। उन्होंने बताया कि ग्राम जिरोला में एक गर्भवती महिला के परिजनों एवं आशा कार्यकर्ता ने 108 एम्बुलेंस और अस्पताल के कर्मचारियों को कई बार फोन कॉल किया। एम्बुलेंस भेजने को कहा तो कर्मचारी ने बहस की । गर्भवती महिला को खुद ही लाने को कहा। गर्भवती को दो किलोमीटर पैदल लाना पड़ा । इस दौरान रास्ते में ही प्रसव हो गया। न तो वहां एम्बुलेंस आई और न कर्मचारियों ने फोन रिसीव किया। ग्रामीण अंचलों के मरीजों को आए दिन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।युवाओं ने भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। उन्होंने बुधवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अस्पताल की व्यवस्था सुधारने ,कर्मचारियों को पाबंद करने की मांग की। सुधार नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गयी। इस दौरान एनएसयूआइ ब्लॉक अध्यक्ष मनीष रूंघेए ,प्रवक्ता विठ्ठल गायकवाड़ ,राजा बोडे,अंकित भक्ते एवं युवा मौजूद थे। स्वास्थ्य जांच शिविर : कोलहिया ग्राम पंचायत भवन में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीणों की सामान्य जांच के अलावा एचआईवी जांच की गई। इस दौरान सरपंच, सचिव , आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एएनएम सिद्दीकी के अनुसार 102 लोगों की जांच कर ८५ लोगों को दवा दी गई। कंडोम वितरण किया गया। मुफ्त स्वास्थ्य शिविर मध्य प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से लिंक वर्कर परियोजना जनमंगल संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगवाने व गाइडलाइन की पालना करने को कहा गया।

Ambulance not sent, delivery happened on the way