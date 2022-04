आयुष्मान कॉर्ड पर इलाज के बाद मरीजों से मांगी जा रही राशि

आयुष्मान कॉर्ड पर उपचार के बाद कई निजी अस्पताल मरीजों से राशि की मांग कर रहे है। राशि नहीं देने पर परेशान किया जा रहा हैं। बुधवार को 55 वर्ष के एक रोगी को नागपुर के निजी अस्पताल में ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा। रोगी के साथ परिजन दिन भर परेशान होते रहे। रुपए वसूलने के बाद ही मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. आयुष्मान कॉर्ड पर उपचार के बाद कई निजी अस्पताल मरीजों से राशि की मांग कर रहे है। राशि नहीं देने पर परेशान किया जा रहा हैं। बुधवार को 55 वर्ष के एक रोगी को नागपुर के निजी अस्पताल में ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा। रोगी के साथ परिजन दिन भर परेशान होते रहे। तिगांव के दो मरीजों के साथ दो माह पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। आयुष्मान कॉर्ड पर मुफ्त इलाज का सपना काफर होता हुआ नजर आ रहा है। रुपए वसूलने के बाद ही मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। ग्राम भाजीपानी के शंकार देशमुख (55) मस्तिष्क में जमे खून के थक्के का ऑपरेशन कराने 11 अप्रैल को नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। भर्ती करते समय अस्पताल वालों ने आयुष्मान कॉर्ड से मुफ्त ऑपरेशन होने की बात कही थी। बुधवार को जब मरीज को छुट्टी देने का समय आया तो उससे 40 हजार रुपए का बिल भरने को कहा। मरीज के परिजन यह सुनकर परेशान हो गए। परिजनों ने बताया कि पहले 40 हजार, बाद में 25 हजार और फि र 20 हजार रुपए मांगने लगे। इसके बदले बिल भी नहीं देने की बात कह रहे हैं। लू लगने का खतरा : भीषण गर्मी और लू लगने का खतरा स्कूली बच्चों पर मंडरा रहा है। सुबह 10 बजे के बाद से ही हवा गर्म हो जाती है। लू के थपेड़ों ने बच्चों से लेकर बड़े विद्यार्थियों को भी परेशानी में डाल दिया है। विद्यार्थियों में सन स्ट्रोक का खतरा मंडरा रहा है। गर्मी के कारण दोपहर में लगने वाली स्कूल को सुबह की पाली में करने का निर्णय लिया गया। लेकिन सीबीएसई की स्कूलों में अब तक परीक्षाएं नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को एक बजे बाद छुट्टी दी जा रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। परीक्षा का टेंशन ऊपर से प्रचंड गर्मी। तपती धूप और तेज गर्मी को देखते हुए पालकगण अवकाश घोषित करने की मांग कर रहे है।

Amount being sought from patients after treatment on Ayushman card