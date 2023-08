संबल योजना का लाभ दिलाने वृद्धा से ऐंठी राशि

ग्राम पंचायत भीमखेड़ी के गडमऊ की बुजुर्ग हितग्राही निर्मला पति शामु कवडेती ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से रोजगार सहायक की शिकायत की है। उसने आरोप लगाया कि योजना का लाभ दिलाने के बदले रोजगार सहायक ने उससे राशि ले ली। संबल योजना के तहत शासन ने खाते में दो लाख की राशि भेजी। रोजगार सहायक अशोक सोमकुंवर ने 4500 रुपए की मांग की।

Amount extorted from old woman to get benefit of Sambal Yojana