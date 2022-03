गांव की उपेक्षा से क्षुब्ध बुजुर्ग भूख हड़ताल पर बैठा

लहगडुआ ग्राम की शासन -प्रशासन की उपेक्षा से क्षुब्ध 65 वर्षीय बुजुर्ग भगवानदास विश्वकर्मा सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्राम पंचायत के सामने बैठे विश्वकर्मा को समझाने नगर निरीक्षक मोहन मसकोले पहुंचे । हालांकि अन्य जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने सुध नहीं ली। समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा। भूख हड़ताल जारी रहेगी। ग्रामीणों ने कहा कि हम विश्वकर्मा के साथ है और जल्द सुनवाई नहीं हुई तो पूरा गांव मिलकर सामूहिक भूख हड़ताल करेगा।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. लहगडुआ ग्राम की शासन -प्रशासन की उपेक्षा से क्षुब्ध 65 वर्षीय बुजुर्ग भगवानदास विश्वकर्मा सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। ग्राम पंचायत के सामने बैठे विश्वकर्मा को समझाने नगर निरीक्षक मोहन मसकोले पहुंचे । हालांकि अन्य जिम्मेदार अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने सुध नहीं ली। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए जिला कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में कई बार शिकायत कर चुके हैं। किसी स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भगवानदास ने प्रशासन से पहले ही कह दिया था कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता। उनसे किसी अधिकारी ने सम्पर्क नहीं किया। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिया के अभाव में उन्हें नदी पार करके गांव के दूसरे छोर तक जाना पड़ता है । सीसी रोड नहीं है। पीने का पानी दो किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। इन समस्याओं का जब तक समाधान नहीं होगा। भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम विश्वकर्मा के साथ है और जल्द सुनवाई नहीं हुई तो पूरा गांव मिलकर सामूहिक भूख हड़ताल करेगा। इधर सौंसर विधायक विजय चौरे ने सौंसर, पिपला नारायणवार, लोधीखेड़ा नगरों के विकास कार्यों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नाम पत्र लिखा है। इसमें बताया है कि अटके हुए विकास कार्य शुरु कराए जाएं। विधायक विजय चौरे ने बताया सौंसर, पिपला नारायणवार, लोधीखेड़ा के विकास के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन विकास कार्य आज तक शुरु नहीं हुए हैं।

Angry at the neglect of the village elderly sitting on hunger strike