अध्यक्ष से नाराज कांग्रेस समर्थित सभापति नहीं आए बैठक में

छिंदवाड़ा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में कांग्रेस समर्थित जनपद अध्यक्ष तुलसा परतेती कांग्रेस से इस्तीफा दिए बगैर भाजपा में शामिल हो गई। इसका भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भी विरोध किया था। माना जा रहा है कि तुलसा परतेती के पाला बदलने से नाराज कांग्रेस समर्थित सभापति बुधवार को बैठक में नहीं आए।

Angry with the Speaker, Congress supported Chairman did not come to the meeting