स्वरोजगार के लिए पशुपालन व डेयरी बेहतर विकल्प

छिन्दवाड़ा/उमरानाला. शासकीय महाविद्यालय उमरानाला में पशुपालन एवं डेयरी प्रबंधन पर युवा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने पशुपालन एवं डेयरी प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसमें रोजगार की संभावनाओं के बारे में बताया। कार्यशाला में डॉ.एचजीएस पक्षवार उपसंचालक पशु चिकित्सालय विभाग , डॉ.छत्रपाल, डॉ.जितेंद्र बघेल जिला चिकित्सालय ने अपनी बात रखी। आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर एएन के राव के मार्गदर्शन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी विपिन माहोरे ,स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ.उम्मेद प्रसाद विश्वकर्मा के नेतृत्व में किया गया । स्टाफ एवम छात्रों का योगदान रहा। प्रदेश शासन ने जनजाति विकास के नाम पर 400 रुपए का बजट देकर जनजाति समुदाय का अपमान किया है। कांग्रेस नेता दुर्गेश उईके ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शासन ने वर्ष 2020-21 में अनुपूरक बजट पारित करते हुए 21 हजार करोड़ में से केवल 400 रुपए दिए हैं । प्रदेश में 25 फीसदी आबादी जनजाति समुदाय की है। जनजाति विकास के लिए सिर्फ 400 रुपए का बजट देकर शासन ने जनजाति वर्ग के लिए अपनी सोच का परिचय दिया है। उन्होंने एसडीएम आर आर पांडे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बजट में अधिक राशि आवंटन की मांग की है । सौंसर संत तुकडोजी महाराज पर आधारित ग्राम गीता जीवन परीक्षा आयोजन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। नपा अध्यक्ष लक्ष्मण चाके ने ग्राम गीता जीवन विकास परीक्षा पदाधिकारियों से मुलाकात की। नपा अध्यक्ष लक्ष्मण चाके ने हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान डॉ ताराचंद कंठाडे यवतमाल, बाबूराव पाटील,वसंता चौधरी, हर्षना गुड़धे,संगीता बर्वे सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।

