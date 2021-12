नगर विकास समिति व नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर परासिया नगर पंचायत द्वारा चांदामेटा के वार्ड दो में कचरा डम्प करने पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि यहां कचरा डम्प करने के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है । उसे तत्काल निरस्त कर परासिया का कचरा डम्प करने से रोका जाए ।

Appeal to the collector for a ban on dumping Parasia's waste in Chandameta