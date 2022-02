भविष्य निधि के लिए पुलिस थाने में लगाई गुहार

वेकोलि प्रबंधन ठेके पर काम दे कर कामगारों के प्रति जिम्मेदारी से बच रहा है। कई ठेका कंपनी न तो पूरा मेहनताना दे रही है और न सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त है। ऐसे ही एक मामले में भविष्य निधि के लिए चक्कर लगा-लगा कर परेशान हुए कामगारों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है।

छिन्दवाड़ा/परासिया. वेकोलि प्रबंधन ठेके पर काम दे कर कामगारों के प्रति जिम्मेदारी से बच रहा है। कई ठेका कंपनी न तो पूरा मेहनताना दे रही है और न सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त है। ऐसे ही एक मामले में भविष्य निधि के लिए चक्कर लगा-लगा कर परेशान हुए कामगारों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है।आरसीसीपीएल कोल माइंस सियाल घोगरी भूमिगत कोयला खदान के कामगारों को सालभर बीतने के बाद भी प्रोविडेंट फं ड की राशि नहीं मिली है। खदान का संचालन निजी ठेकेदार द्वारा किया जाता है। नाराज कामगारों ने प्रबंधन के खिलाफ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई है । कामगार धर्मेंद्र पगारे, राकेश यादव, नेमचंद पवार,अनिल सरेआम, संदीप पगारे, भगवानदास मेश्राम,नरेश पवार, सहदेव पवार, श्याम राव, मधुकर भिड़े, रामभरोसे राजेश पवार सहित अन्य कामगार लिखित शिकायत लेकर उमरेठ थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि वे साल भर से काम पर नहीं है। जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कामगारों ने बताया प्रबंधन के आर्थिक विरोधी , मजदूरों का शोषण करने के रवैए के चलते लगभग 1 साल पूर्व सभी कामगारों ने त्यागपत्र दे दिया था। काम के दौरान उनका 19 फीसदी प्रोविडेंट फं ड काटा गया, लेकिन यह राशि उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन द्वारा कामगारों को धमकाया जाता है। उल्टे-सीधे मामलों में फं सा देने की बात कही जाती है। जिसके चलते कामगार अपने हक का पैसा प्रबंधन से नहीं ले पा रहे हैं। थाना प्रभारी राकेश बघेल का कहना है कि मामला जांच में लिया गया है। प्रबंधन से बात कर समस्या का निराकरण कराया जाएगा।

Appealed to the police station for provident fund