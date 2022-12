गांवों में पैकेट बंद उत्पादों के नाम पर मनमानी

मोहगांव सहित ग्रामीण अंचल में कई पैकेट बंद उत्पादों में खाद्य सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं की जा रही। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने से ऐसी सामग्री धड़ल्ले से बिक रही है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहां के बाजार में जांच के लिए पहुंचे व दुकानदारों से नियमों की पालना की समझाइश की। बाजार में कई उत्पाद ऐसे बेचे जा रहे हैं, जिन पर न तो कंपनी का नाम है न उत्पाद पैक करने का तिथि न ही एक्सपाइरी डेट अंकित है। अधिकतम कीमत भी दर्ज नहीं है।

Arbitrariness in the name of packaged products in villages