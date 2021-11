कोरोना काल के बाद सोमवार से पूरी क्षमता के साथ शुरू होने जा रहे विद्यालयों में तैयारी का अवलोकन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राचार्य मोजेस ने शहर की शासकीय लाल बहादुर शास्त्री माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया।प्राचार्य ने प्रत्येक कक्षा में पहुंचकर विद्यार्थियों से चर्चा की। कोरोना काल के अनुभव पूछे। कक्षा आठवीं के छात्रों से जानकारी ली। ब्रिज कोर्स के बारे में पूछा।

Arrangements for protection from corona seen in school