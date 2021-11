केंद्र सरकार की पिछड़ा वर्ग व जन विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सौंसर में रैली निकाली। जेल भरो आंदोलन के तहत पुलिस थाना परिसर में गिरफ्तारी दी।

Arrest given in protest against anti-people policies