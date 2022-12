तांबा चोरी के इरादे से खदान में घुसे युवक को दबोचा

मोआरी में संचालित सियाल घोघरी कोयला खदान में शनिवार रात दीवार फ ांद कर तांबे का तार चोरी का प्रयास कर रहे एक युवक को सुरक्षाकर्मियों ने पकडक़र पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार कोयला खदान में गश्त के दौरान सुरक्षा कर्मियो को तीन-चार लोग तार चोरी करने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए।

Arrested a young man who entered the mine with the intention of stealing copper