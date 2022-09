चुनाव नजदीक आते ही होने लगे भूमिपूजन

दमुआ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी भवन से लेकर रंगमंच , सीसीरोड के लिए भूमिपूजनों का दौर शुरु हो गया है। विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष सुभाष गुलबाके ने किया।

छिन्दवाड़ा/दमुआ. दमुआ में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब विकास कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी भवन से लेकर रंगमंच , सीसीरोड के लिए भूमिपूजनों का दौर शुरु हो गया है। विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन नगरपालिका परिषद् अध्यक्ष सुभाष गुलबाके ने किया। जानकारी के अनुसार 1.20 लाख की लागत से वार्ड 10 में अशोक लाहोरिया के घर के पास रंगमंच निर्माण कार्य। इसी वार्ड में 8.97 लाख की लागत से बोर पम्प हाउस के पास आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। वार्ड १० में ही 5.28 लाख की लागत से मनु के घर से राजेश नागले के घर तक 150 मीटर लम्बी सीसी सडक़ बनाई जाएगी। इसी तरह वार्ड पांच में 5.05 लाख की लागत से मन्सूर के घर से लुटु के घर तक 180 मीटर सीसी रोड निर्माण । वार्ड १४ में 3.09 लाख की लागत से नीटू गांधी के घर से शिवमंदिर तक 110 मीटर सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन किया। भूमिपूजन कार्यक्रम में बीएस ठाकुर, विनोद निरापुरे, नीटू गांधी, छोटू पाठक, राजू सोलंकी, लखन पण्डोले उपाध्यक्ष गंगाधर बारस्कर, संजय वाल्मीकि, पार्षद राजेश नागले, मालती साहू, राजेन्द्र उईके, असलम खान, नसीम खान त्रिजुग्गी नारायण गुप्ता, राजेश पाल, यशवंत पवार, इरशाद खान, दिलशाद खान, विज्जु, नवीन राय, नंदू साहू, नरेंद्र सिंह राजपाल, संजय मिगलानी एवं रविशंकर साहू मौजूद रहे।परासिया के वार्ड चार स्थित पुलिस थाना लाइन में सीसी रोड एवं नाली का निर्माण कराया जाएगा। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने इसका भूमिपूजन किया। 260 मीटर सीसी सडक़ एवं नाली निर्माण पर 27 लाख 21 हजार रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर नपा उपाध्यक्ष महेश सोमकुंवर, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, अरूण कपूर, पार्षद नरेन्द्र विश्वकर्मा, वार्ड पार्षद वीरबहादुर सिंह, तुकाराम दुर्गे, पवन सूर्यवंशी, आशीष जायसवाल, प्रतिभा सोनी, संतोष डेहरिया, दविन्दर नागी, एसडीओपी अनिल शुक्ल, थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को उपस्थित रही।

As the elections approached, the groundbreaking ceremony began