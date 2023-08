विज्ञान के प्रयोगों से अंधविश्वास पर प्रहार

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय अमरवाड़ा में ‘जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान के प्रयोगों से समाज में फैले अंधविश्वासों के निराकरण के उपाय सुझाए गए। नाटिका से समाज को जागरूक किया। क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई।

Attack on superstition with the experiments of science