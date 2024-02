इस्लामी नॉलेज परीक्षा में अव्वल रही आयशा जाएगी मक्का -मदीना

बज्मे नूरी की ओर से आयोजित इस्लामी नॉलेज परीक्षा में परासिया की आयशा अंसारी पुत्री मुजीब अंसारी अव्वल रही है। उन्हें मक्का-मदीना की जियारत करने उमराह पर भेजा जाएगा। परीक्षा के परिणाम चांदामेटा में घोषित किए गए। आओ दीन सीखे परीक्षा में अन्य लोगों के भी नाम ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए।

Ayesha, who topped the Islamic knowledge exam, will go to Mecca-Medina.