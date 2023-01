पिछड़ा आयोग अध्यक्ष चाहते हैं शराब बंद होनी चाहिए

Submitted by:

मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए। वे सोमवार को अमरवाड़ा में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।अभी हाल ही में प्रदेश में कांग्रेस की ओर से नए साल नई सरकार भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ के फ्लेक्स पोस्टर लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को अपने हिसाब से दावा प्रस्तुत करने का अधिकार है। ऐसा ही कांग्रेस कर रही है।

Backward commission chairman wants liquor should be banned