घटिया काम का कभी भी फूट सकता है भांडा

छिन्दवाड़ा/बिछुआ . बिछुआ विकासखण्ड के खमारपानी के ग्रामीणों ने पाइप लाइन बिछाने में तय मानकों का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने जिला कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। लोगों का आरोप है कि खमारपानी में सडक़ को एक से डेढ़ फिट खोद कर ही पाइप लाइन डाली जा रही है। यह आवागमन करने वाले वाहनों से टूट सकती है। शासन के नियमानुसार 3 से 4 फि ट तक खुदाई कर पाइप डाली जानी चाहिए। ठेकेदार ने पाइप क्रॉसिंग कर स्टेट हाइवे की पुलिया को बंद कर दिया। जिससे बारिश के दिनों में परेशानी हो सकती है। ग्रामीणों ने बताया कि काम का सूचना पट्ट भी नहीं लगाया गया है। इससे पता नहीं चल रहा कि कितनी लागत का काम है। क्या मापदंड है। ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। खमारपानी क्षेत्र के ब्रिजेश चौरिवारने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी की पर अधिकारियों ने बिना जांच किए फाइल बंद करा दी। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लापरवाही अमरवाड़ा एवं हर्रई क्षेत्र में आधी से अधिक शासकीय दुकानों पर अभी तक प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना का जनवरी एवं फरवरी का राशन नहीं पहुंचा है। आरोप है कि नागरिक आपूर्ति निगम एवं ट्रांसपोर्टरों की लापरवाही से ऐसा हुआ है। अमरवाड़ा विकासखंड में 72 एवं हर्रई विकास खंड में 68 दुकान हैं। राशन के लिए हितग्राही चक्कर लगा रहे हैं पर दुकानदार भी मजबूर हैं। कोरोना काल में जनवरी माह में 2 माह का पीडीएस 1 किलो वाला राशन, 2 माह का निशुल्क पीएम जीके योजना का खाद्यान्न बांटने के आदेश है । जो 30 जनवरी तक वितरण किया जाना है। लेकिन 20 जनवरी तक अधिकतर दुकानों में वितरण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है ।

