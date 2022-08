लगातार दूसरे साल बारिश बनी बैरन

सब्जियों की फसलों के लिए मशहूर हिवरासेनडवार इलाके में लगातार दूसरे साल अतिवृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारी वर्षा के कारण फूल गोभी, बैंगन, कपास, मिर्ची, तुअर की फ सल बर्बाद हो गई है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण मेहनत पर पानी फिर गया। इससे गरीब किसानों के सामने परिवार के पालन- पोषण का संकट पैदा हो गया है। किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. सब्जियों की फसलों के लिए मशहूर हिवरासेनडवार इलाके में लगातार दूसरे साल अतिवृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारी वर्षा के कारण फूल गोभी, बैंगन, कपास, मिर्ची, तुअर की फ सल बर्बाद हो गई है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण मेहनत पर पानी फिर गया। इससे गरीब किसानों के सामने परिवार के पालन- पोषण का संकट पैदा हो गया है। किसान आर्थिक संकट से गुजर रहे है। परेशान हाल किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर सर्वे कराने व मुआवजा देने की मांग की है। हिरेन्द्र टोपले, बाजेराव कालभुत, प्रकाश डोंगरे, भरतराम डोंगरे, विलास टोपले, सुनिल उघडे व अन्य किसानों ने बताया कि नुकसान के बदले मुआवजा नहीं मिलने से आर्थिक समस्या पैदा हो गयी है। इसलिए जल्द सर्वे कर मुआवजा प्रदान किया जाए। इधर तिगांव में लगातार बारिश से शासकीय संजय गांधी उच्च माध्यमिक स्कूल की छत की कवेलू टूट गई है और छत से लगातार पानी टपक रहा है। कक्षाओं में छात्र छात्राओं का बैठना दूभर हो गया है । पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। कार्यालय कक्ष की भी छत से भी पानी टपक रहा है।सरकारी दस्तावेज भीग रहे है। स्कूल की हालत के बारे में कांग्रेस नेता दुर्गेश उईके, निर्मल भारद्वाज, राहुल मदनकर, निखिल ढोमने, शिवकुमार भलावी, अमोल पंचभाई, निखिल देहारे, वैष्णवी परतेती, साक्षी ढोमने , रानी ढोमने, अक्षय वानोडे, साक्षी कोसरे ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर स्कूल की मरम्मत कराने की मांग की है। बताया जाता है कि कई दिनों पहले प्राचार्य ने भी जनपद शिक्षा केन्द्र को पत्र भेज कर स्कूल की स्थिति से अवगत कराते हुए मरम्मत के लिए कहा था।

