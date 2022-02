Basant panchami: बसंत पंचमी पर आ रहा यह अद्भुत संयोग, जानिए पूजन का शुभ मुहूर्त

साध्य और सिद्धि योग दोनों बन रहे हैं।

छिंदवाड़ा. मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी 5 फरवरी को मनाया जाएगा। ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती (saraswati puja 2022) प्रकट हुई थी। इस दिन मकर राशि में सूर्य, शनि और बुध एक साथ होने से बसंत पंचमी का यह पर्व खास बनेगा। इस दिन साध्य और सिद्धि योग दोनों बन रहे हैं। इसी दिन साल का पहला अबूझ मुहूर्त रहेगा। सुबह से शाम तक सिद्धि योग विराजमान रहेगा, इसके बाद देर शाम से साध्य योग रहेगा। शाम को रवि योग का भी आगमन होगा। साल के सिद्ध मुहूर्त में यह मुहूर्त भी शामिल होता है, इसलिए इस महामुहूर्त पर शादियों के भी योग विद्यमान रहेंगे। शहर में बसंत पंचमी (basant panchami) की तैयारी अंतिम दौर में है। स्कूल, संस्कृत पाठशालाओं, आश्रमों में वेद पूजा, सरस्वती पूजा होगी। वहीं मंदिरों (puja) में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। बसंत पंचमी पर श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर वेद मंत्रों के साथ विद्यादाती मां सरस्वती की आराधना करेंगे। मंदिरों और घरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार सुबह 3.47 बजे से शुरु होकर अगले दिन 6 फरवरी सुबह 3.40 बजे तक रहेगा। बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करना शुभ होता है।

