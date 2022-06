नौकरी में बिजी रहे ,अब मिला समाज सेवा के लिए समय

नागपुर क्षेत्र के रिटायर कर्मचारी अब समाज सेवा में अपने वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने जन आक्रोश नाम से संस्था बनाई है और जनता को उनके कर्तव्य के साथ अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। संस्था के सदस्य रविवार को सौंसर और जामसांवली हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं यातायात के नियमों की अनदेखी के कारण होती है। संस्था के पास खुद का वाहन है। रिटायर महिला कर्मचारी भी संस्था में सक्रिय हैं।

छिन्दवाड़ा/ सौंसर. नागपुर क्षेत्र के रिटायर कर्मचारी अब समाज सेवा में अपने वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने जन आक्रोश नाम से संस्था बनाई है और जनता को उनके कर्तव्य के साथ अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। संस्था के सदस्य रविवार को सौंसर और जामसांवली हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने दोनों जगह लोगों को यातायात नियमों के जानकारी दे कर पालन करने को समझाया। संस्था के पदाधिकारियों ने आम लोगों सहित वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का आव्हान कर यातायात नियमों के पालन करने को समझाया। साथ ही बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं यातायात के नियमों की अनदेखी के कारण होती है। संस्था के पास खुद का वाहन है। रिटायर महिला कर्मचारी भी संस्था में सक्रिय हैं। ,जामसांवली में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान संस्था के सचिव रविंद्र कासखेड़ीकर,जामसांवली हनुमान मंदिर ट्रस्ट कमेटी के चंद्रकांत दानी,थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था के प्रमुख विजय धवले, निलेश खंडाईत, जन आक्रोश के प्रकाश दामले, सुनीता देव, विनोद संगीतराव, श्रीकांत हरदास,दत्ता कुलकर्णी, डॉ. राजेश कावल,चंदू जाधव पस्थित थे। घायल: इकलहरा टोल नाका के समीप शनिवार रात अंधेरे में एक गाय अचानक सडक़ पर आने से बाइक सवार महिला गिरकर घायल हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे छिंदवाड़ा रेफ र कर दिया गया। जहां आईसीयू में उपचार जारी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार परासिया वार्ड 21 निवासी वेकोलि कर्मचारी बबलू गौतम पत्नी श्यामा गौतम के साथ दमुआ में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। टोल नाका के समीप अंधेरे मोड़ पर अचानक एक गाय सडक़ पर आ गई। बाइक अनियंत्कि हो गई व हड़बड़ाहट में श्यामा बाइक से नीचे गिर गई। उनके सिर पर गंभीर चोट आई।

Be busy in job, now got time for social service