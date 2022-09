जिताऊ के साथ टिकाऊ भी हो ,तभी मिलेगा टिकट

नगर परिषद चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की बैठक में रणनीति बनाई गई। विधायक विजय चौरे, पर्यवेक्षक जमील खान, सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलंबे, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षा महिला किरण चौधरी ने वार्ड 1 से लेकर 6 तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पर्यवेक्षक खान ने जिताऊ ,टिकाऊ प्रत्याशी को टिकिट देकर चुनाव मैदान में उतारने की बात कही।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव . नगर परिषद चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की बैठक में रणनीति बनाई गई। विधायक विजय चौरे, पर्यवेक्षक जमील खान, सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलंबे, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्षा महिला किरण चौधरी ने राठी मंगल कार्यालय में वार्ड 1 से लेकर 6 तक के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पर्यवेक्षक खान ने जिताऊ प्रत्याशी को टिकिट देकर चुनाव मैदान में उतारने की बात कही। बैठक में महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष प्रतिभा चौरे, नंदा भांग, मोहगांव नगर परिषद अध्यक्ष सपना कलंबे, धीरज माहेश्वरी, दशरथ बावनकर नगर कांग्रेस अध्यक्ष अतुल हजारे, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष सैयद जुबेर अली, वीरेंद्र शर्मा ,आनद कलम्बे ने सुक्षाव दिए। जिताऊ ,टिकाऊ और वफ ादार को ही टिकिट देने की बात कही। संचालन महादेव बागडे ने किया।पांढुर्ना नगर पालिका चुनाव की तिथि घोषित होते ही कांग्रेस व भाजपा के नेता उत्साहित हैं। टिकट के लिए दावेदारी तेज हो गई है। पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनाव के संबंध में निर्देश दिए थे। साफ सुथरी छवि के साथ सेवा भावी व्यक्ति को चुनाव में मौका देने की बात कही थी। शनिवार को बैतूल रोड स्थित लॉन में मुलताई विधायक सुखदेव पांसे ,चुनाव पर्यवेक्षक प्रवीण देशमुख, पर्यवेक्षक सूरज इतनकर ,जिला पर्यवेक्षक नेहा सिंह ,पांढुर्ना पर्यवेक्षक गोविंद राय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विश्वास कांबे व पांढुर्ना नगरनगर अध्यक्ष योगेश खोड़े ने उम्मीद्वारों को लेकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा में भी बैठकों का दौर चल रहा है। भाजपा के पांढुर्ना नगर मंडल अध्यक्ष विष्णु लेंडे ने बताया कि उम्मीद्वारों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जा रही है।

Be durable with victory, only then you will get a ticket