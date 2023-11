ढाबों से बियर व अंग्रेजी शराब जब्त , महुआ से बनाई जा रही शराब

आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को मेहराखापा के जंगल में नाले और डैम के किनारे से भारी मात्रा में मिले महुआ लाहन को नष्ट किया । साथ ही मौके पर चालू मिली भट्टियों को तोड़ा गया। पांढुर्णा के आबकारी बल ने राजना, बड़चिचोली, लोधीखेड़ा व रामाकोना क्षेत्र के ढाबों पर दबिश दी। दो ढाबों से 15 बोतल बीयर और 16 पाव व्हिस्की जब्त कर प्रकरण कायम किए गए।

Beer and English liquor seized from dhabas Liquor being made from Mahua