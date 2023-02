आठ साल बाद मिले नोटिस से चकराए

हिवरा पृथ्वीराम, बनगांव, उमरीकला सहित आसपास के गांवों के हितग्राहियों को आठ साल बाद बैंक से मुख्यमंत्री आवास योजना के एक लाख रुपए लौटने के नोटिस मिल रहे हैं। उन्हें यह राशि वर्ष 2015 से 17 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वाडेगांव शाखा से मिली थी।लोक अदालत में नोटिस लेकर पहुंचे हितग्राहियों ने रोष व्यक्त करते हुए बताया कि पीएम आवास योजना में राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है तो हमें राशि लौटाने के लिए कहा जा रहा है।

Bewildered by the notice received after eight years