हिंगलाज मंदिर में भक्तों के लिए दोनों पहर भंडारा

शारदीय नवरात्र पर अंबाड़ा स्थित मां हिंगलाज मंदिर को रोशनी से सजाया गया है। मंदिर समिति ने बताया कि इस वर्ष रात की आरती 7.30 बजे से 8.30 बजे तक होगी। नवरात्र में प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से एवं रात्रि 8.30 बजे से सुबह शाम दोनों पहर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

Bhandara both hours for devotees in Hinglaj temple