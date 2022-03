अनशन पर बैठे बुजुर्ग से ही कराया पुलिया निर्माण का भूमि पूजन

क्षेत्रीय विधायक कमलेश प्रताप शाह ने एक बुजुर्ग का अनशन उसी के हाथों पुलिया निर्माण का भूमि पूजन करवा तुड़वाया। लहगडुआ में गत सात दिनों से गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को लेकर 65 वर्षीय भगवान दास विश्वकर्र्मा अनशन पर बैठे थे। उन के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी अनशन स्थल पर उनका हौंसला बढ़ाने के लिए जमा थे। प्रशासन ने सुध नहीं ली तो विधायक खुद गांव पहुंचे।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. क्षेत्रीय विधायक कमलेश प्रताप शाह ने एक बुजुर्ग का अनशन उसी के हाथों पुलिया निर्माण का भूमि पूजन करवा तुड़वाया। लहगडुआ में गत सात दिनों से गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगों को लेकर 65 वर्षीय भगवान दास विश्वकर्र्मा अनशन पर बैठे थे। उन के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी अनशन स्थल पर उनका हौंसला बढ़ाने के लिए जमा थे। प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली तो विधायक खुद गांव पहुंचे। रविवार को विधायक के आश्वासन पर भगवान दास विश्वकर्र्माअनशन खत्म कर दिया। क्षेत्रीय विधायक कमलेश प्रताप शाह धरना स्थल पर पहुंचे । बुजुर्ग की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। विधायक ने बुजुर्ग को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। उन्होंने पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान की और उसका भूमिपूजन कराया। यहां एक सप्ताह बाद पुलिया निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पुलिया निर्माण में गांव के संतोष पवार और सत्यनारायण की जमीन आ रही है जिसे शासन को दान करने की घोषणा की गई। विधायक ने सडक़ बनाने के लिए भी आश्वस्त किया। इस मौके पर तहसीलदार वीर बहादुर शाह, सीइओ डीआर उईके, सरपंच बिजेंद्र, नगर निरीक्षक मोहन मसकोले, परियोजना अधिकारी करुणा साहू, बीआरसी विनोद वर्मा, निर्मल पटेल, अतुल यादव, अभय चौरसिया, रामस्वरूप नागवंशी, अधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे। ग्रामीणों ने विधायक सहित बुजुर्ग भगवान दास, पुलिया निर्माण के लिए जमीन देने वाले संतोष पवार और सत्यनारायण का आभार जताया। उल्लेखनीय है कि पांढुर्ना में अनशन कर रहे आदिवासी समाज भवन के लिए जमीन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे लोगों ने भी विधायक की पहल पर शनिवार को अनशन खत्म कर दिया। एसडीएम को साथ लेकर पहुंचे विधायक ने दो माह में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया।

Bhoomi worship of culvert construction done by the elderly sitting on fast