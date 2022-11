डेथ शूट आउट में भोपाल ने मारी बाजी, लखनऊ टीम भी पहुंची अगले दौर में

आल इंडिया ब्लैक डायंमड फुटबाल टूर्नामेंट में बुधवार को दूसरा मैच मदन महाराज भोपाल और दानापुर एकेडमी धनबाद के बीच खेला गया। पहले हाफ के 26 मिनट में भोपाल के शाहीनूर ने मैच का पहला गोल किया। जवाब में धनबाद के तंजिल आलम ने गोल करके मैच को बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में धनबाद के धर्मचंद शोरेन ने दूसरा गोल किया।अगले 5 मिनट बाद भोपाल के अमरजीत ने दूसरा गोल करके मैच में पुन: रोमांच भर दिया। मैच का निर्णय अंत में पेनल्टी शूूट आउट से किया गया।

Bhopal won the death shootout, Lucknow also in the next round