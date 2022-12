गांव की छात्रा के लिए साइकिल बड़ा सहारा

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिंगा में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी मे 53 छात्र-छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरित की गई। प्राचार्य एसवी नासेरी ने कहा कि अब विद्यार्थियों को स्कूल आने में आसानी होगी। एक छात्रा ने बताया साइकिल से बहुत सुविधा हो गई है। स्कूल के अलावा घर के काम के लिए भाई या पिता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मां और बहनों को भी इससे खेत से लेकर बाजार ,अस्पताल जहां चाहे वहां जा सकेंगे।

Bicycle is a big support for the girl student of the village.