Big issue: अन्नदाता की पहुंच से दूर कृषि उपज मंडी

जिले का आधे से ज्यादा हिस्सा मंडी विहीन, ज्यादातर किसान कुसमेली कृषि उपज मंडी पर निर्भर, फिलहाल जिले में कहीं भी नई मंडी के लिए कोई हलचल नहीं, कुसमेली मंडी को ही विकसित करने पर देना होगा जोर

प्रभाशंकर गिरी

छिंदवाड़ा. क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा (11,815 वर्ग किमी) मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। करीब चार लाख हैक्टेयर में रबी और खरीफ की फसल ली जाती है। इस उपज की खरीदी-बिक्री के लिए जिले में पांच मंडियां हैं, लेकिन ये ज्यादातर किसानों की पहुंच से दूर हैं। जिले का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा मंडी के अभाव में है।

दरअसल, जिले के ज्यादातर किसान छिंदवाड़ा मंडी पर निर्भर हैं। जिले की अन्य मंडियों में सुविधाओं की कमी और सही कीमत न मिलने से किसान दूरी बनाए रखते हैं। इसी वजह से जिले में नई सर्वसुविधायुक्त मंडियों की शुरुआत करने की दरकार है। मंडी अधिकारी भी मानते हैं कि उत्पादन और क्षेत्रफल के नजरिए से जिले में और उपज मंडियां होनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले जुन्नारदेव में नई कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा की गई। प्रशासन और मंडी प्रबंधन ने जमीन की तलाश शुरू की, लेकिन प्रक्रिया इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई।

