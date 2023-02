डंपर की चपेट से बाइक सवार की मौत, दोनों वाहनों में लगी आग

Submitted by:

बडक़ुही गुलाई के पास मंगलवार रात तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक धीरेन्द्र भावरकर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के दौरान बाइक में आग लग गई । डंपर भी आग की चपेट में आ गया। जानकारी के अनुसार रावनवाड़ा निवासी धीरेन्द्र (25) पिता शिवनाथ भावरकर तांसी कोयला खदान में सुरक्षा प्रहरी था। वह ड्यूटी से घर लौट रहा था।

Bike rider dies due to dumper, fire in both vehicles