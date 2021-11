बोरगांव ग्राम पंचायत पर स्ट्रीट लाइट व नल-जल योजना का लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है। ग्राम पंचायत बोरगांव की स्ट्रीट लाइट का लगभग 12 लाख का बिल बकाया है। नल-जल योजना के बिल का भी भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान नहीं किया गया तो विद्युत कनेक्शन काटने की नौबत आ सकती है।

Bills of lakhs arrears, Panchayat's electricity may be dead