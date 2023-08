सांसद से पहले भाजपा ने कर दिया सडक़ का लोकार्पण

Submitted by:

पालाखेड़- सिमरिया मार्ग का सांसद नकुलनाथ से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने लोकार्पण कर दिया। सांसद बुधवार को इसका लोकार्पण करने वाले थे। यह खबर मिलते ही भाजपा के पदाधिकारी मंगलवार को यहां पहुंचे व सडक़ का लोकार्पण कर दिया। यह मार्ग प्रधानमंत्री सडक़ योजना अन्र्तगत स्वीकृत हुआ था। बुधवार को सांसद नकुलनाथ को अपने रोड शो के दौरान ग्राम रजाड़ा में इस मार्ग का लोकार्पण करना था।

BJP inaugurated the road before the MP