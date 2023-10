भाजपा नहीं बदलेगी प्रत्याशी- रवि

Submitted by:

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने यहां बारात घर में अमरवाडा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि किसी भी स्थिति में प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा। गोंडवाना के कार्यकर्ताओं के साथ आने से भाजपा को लाभ होगा।

BJP will not change its candidate- Ravi