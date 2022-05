भाजपा कार्यकर्ता धरने पर, बोले- नौकरशाही ज्यादा ही हावी

भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। विरोध में वे उप तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के उप तहसील कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के पहले एसडीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार किया था। नाराज कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि नौकरशाही ज्यादा ही हावी हो गई है। अधिकारी एवं कर्मचारी मनमानी पर उतारू रहते हैं।

छिन्दवाड़ा/सांवरी बाजार. भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। विरोध में वे उप तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के उप तहसील कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के पहले एसडीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार किया था। नाराज होकर कार्यकर्ता उप तहसील कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि नौकरशाही ज्यादा ही हावी हो गई है। आम जनता एवं कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं। अधिकारी एवं कर्मचारी लोगों की बात नहीं सुनते हैं। मनमानी पर उतारू रहते हैं। इधर परासिया में जनपद पंचायत की प्रशासकीय समिति का प्रधान नियुक्ति के बाद विवादों का सिलसिला थमता नजर नही आ रहा है। प्रशासन ने प्रधान पद पर भाजपा के कैलाश सोनी का मनोनयन किया है ,लेकिन भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों में इसको लेकर एक राय नही है । उन्होंने जनपद में बैठक का बहिष्कार भी किया था। जनपद पंचायत भवन के लोकापर्ण कार्यक्रम में लगाए गए शिलालेख पर किसी भी जनपद सदस्य का नाम नहीं होने पर जनपद उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता रामअवतार गुप्ता सहित भाजपा समर्थित पांच सदस्यों ने प्रभारी मंत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। यहां हुआ सम्मान: बुद्ध जयंती के अवसर पर सौंसर में कक्षा 12 वीं में प्रथम रही सानिया असलम अहमद व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने पर परिणीता दीनबंधू शेन्डे को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रबोधकार विकास राजा काटोल ने तथागत बुद्ध के करुणा,मैत्री, अहिंसा ,डॉ बाबासाहब अंबेडकर के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो माता रमाई आम्बेडकर के त्याग भरे जीवन को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रबोधनकार ने भीमाकोरे गांव के ऐतिहासिक संघर्ष को बताया।

BJP workers on dharna, said - bureaucracy is too dominant