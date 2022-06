ब्लास्टिंग के पत्थर छत तोडक़र घरों में गिरे

मोहन कॉलरी की मुआरी ऑपेनकास्ट कोयला खदान में ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। ब्लास्टिंग के पत्थर धाऊ एवं कैंप क्षेत्र के घरों तक पहुंच गए। इससे घरों की छतों की शीट क्षतिग्रस्त हो रही हैं। यही नहीं शीट तोड़ कर पत्थर घरों की किचन में पहुंच गए। गनीमत रही कि लोग बाल-बाल बच गए।

छिन्दवाड़ा/गुढ़ी अम्बाड़ा. मोहन कॉलरी की मुआरी ऑपेनकास्ट कोयला खदान में ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। ब्लास्टिंग के पत्थर धाऊ एवं कैंप क्षेत्र के घरों तक पहुंच गए। इससे घरों की छतों की शीट क्षतिग्रस्त हो रही हैं। यही नहीं शीट तोड़ कर पत्थर घरों की किचन में पहुंच गए। गनीमत रही कि लोग बाल-बाल बच गए। पत्थरों से किचन की स्लैब तक टूट गई। भयभीत लोग घरों से बाहर सडक़ पर आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग से घरों में दरारें पड़ रही है। इस मामले को लेकर ग्रामीण सडक़ पर उतर आए। उन्होंने ओपन कास्ट पहुंचकर ब्लास्टिंग को बंद करवाया। इधर घरों को हुए नुकसान की जानकारी मिलते ही वेकोलि के उपक्षेत्रीय प्रबंधक पत्थर गिरने वाले क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया एवं ग्रामीणों से चर्चा की ।उपक्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि अधिकारियों से चर्चा कर मुआवजा दिलाएंगे। पुलिया में दरारें : बड़चिचोली ग्राम के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास स्थित छोटी पुलिया में दरारें पडऩे लगी है । पुलिया पर रेलिंग लगाकर व्यवस्था की गई है ,परंतु खतरा टला नहीं

है। ग्राम के किसान इसी मार्ग से खेतों पर आना जाना करते हैं। किसानों को डर है कि अगर पुलिया की मरम्मत नहीं हुई तो ये टूटी जाएगी और खेतों के आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा।इसी तरह बड़चिचोली की प्रसिद्ध डोल पुलिया भी एक वर्ष से टूटी पड़ी है। इस मार्ग से आवागमन बंद हो चुका है, लेकिन प्रशासन ने आज तक इसकी सुध नहीं ली है। इससे ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है।

Blasting stones broke the roof and fell in the houses