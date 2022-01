मास्क नहीं लगाने पर टोका तो बीएमओ हुए नाराज

सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमते नजर आने वाले के नगर पालिका और पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं पर खुद स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ आरआर सिंग बिना मास्क के शासकीय वाहन में घूम रहे हैं। पुलिस ने जब उन्हें टोका और पूछा तो पहले बीएमओ आगे चल गए । बाद में लौटे व चालान काट कर रहे कर्मचारियों से बहस करने लगे। नगर पालिका कर्मचारी भी उनका चालान नहीं काट पाया।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव . एक ओर पुराने बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमते नजर आने वाले के नगर पालिका और पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं पर खुद स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ आरआर सिंग बिना मास्क के शासकीय वाहन में घूम रहे हैं। पुलिस ने जब उन्हें टोका और पूछा तो पहले बीएमओ आगे चल गए । बाद में लौटे व चालान काट कर रहे कर्मचारियों से बहस करने लगे। नगर पालिका कर्मचारी भी उनका चालान नहीं काट पाया। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि मुंह देख कर चालान काटे जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्क है। पांढुर्ना के एसडीएम आरआर. पांडे ने कोविड कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत बड़चिचोली के सचिव अशोक गजभिये को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एसडीएम ने बताया कि सोमवार को कोविड टीकाकरण के दौरान सचिव से 15 से 18 वर्ष के शेष बच्चों की सूची मांगी गयी जो उनके पास उपलब्ध नहीं थी। शत -प्रतिशत बच्चों के टीकाकरण के लिए सचिव के किसी प्रकार के प्रयास नहीं करने की बात सामने आयी। दूसरी ओर अम्बाड़ा स्थित मां हिंगलाज मंदिर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर भरने वाले मेले को रद्द कर दिया गया है। मंदिर समिति अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा ने बताया प्रशासन ने मेले का आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए हैं । वहीं डुंगरिया ग्राम पंचायत नंबर 4 में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर उसके मकान को कंटेंटमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। सरपंच दशरथ राऊत , पटवारी मोनिका जैन , रोजगार सहायक वंदना ठाकुर व कर्मचारी मौके पर पहुंचे व रोगी के परिजनों को हिदायत देते हुए कंटेंटमेंट एरिया की कार्रवाई की।

BMO got angry when stopped for not applying mask