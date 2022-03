असंगठित कामगारों के लिए संघर्ष करेगा भामसं

असंगठित कामगारों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ(बीएमएस) आंदोलन करेगा। इस सम्बन्ध में बीएमएस कार्यालय विश्वकर्मा भवन में भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ पेंच-कन्हान की कार्यसमिति बैठक हुई । बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे ठेका कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 7 मार्च को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के आन्दोलन में पेंच-कन्हान से प्रतिनिधियों की सहभागिता तय की गई।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. असंगठित कामगारों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ(बीएमएस) आंदोलन करेगा। इस सम्बन्ध में बीएमएस कार्यालय विश्वकर्मा भवन में भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ पेंच-कन्हान की कार्यसमिति बैठक हुई । बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे ठेका कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 7 मार्च को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के आन्दोलन में पेंच-कन्हान से प्रतिनिधियों की सहभागिता तय की गई।प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष नारायणराव सराटकर,वेकोलि सुरक्षा समिति सदस्य कन्हैया सिंह सहित पेंच, कन्हान तानसी ,नेहरिया के पदाधिकारी मौजूद थे। अध्यक्षता पेंच-कन्हान अध्यक्ष नारायणराव सराटकर ने की। संचालन महामंत्री कुंवर सिंह ने किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे ठेका कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदेश की राजधानी भोपाल में सात मार्च को आंदोलन किया जाएगा। आन्दोलन में पेंच-कन्हान से संगठन के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ठेका कर्मचारियों एवं कन्हान की प्रस्तावित माइंस एवं कामगारों की समस्याओं को लेकर पेंच-कन्हान में भी आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया। नारायणराव सराटकर को अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष पद का दायित्व मिलने एवं गणेश चौरसिया वाहन चालक की सेवानिवृत्ति पर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। गुढ़ी के शहीद भवन में आठ मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा। जनवादी महिला समिति की जिला संयोजक उषा भारती ने बताया आठ मार्च को सुबह 11 बजे कोयलांचल सहित छिंदवाड़ा से बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होंगी। महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ।

BMS will fight for the unorganized workers