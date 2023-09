एक साल से बोर खराब ,रेलवे कॉलोनी में पानी की किल्लत

Submitted by:

रेलवे कॉलोनी में रहने वाले परिवार बारिश के इस दौर में जलसंकट का सामना कर रहे है। कॉलोनी के लिए खोदे गए बोर में पिछले साल से मोटर फं सी है। इसे सुधारने के बजाय विभाग टैंकर से पानी उपलब्ध करा रहा है।

कर्मचारियों ने बताया कि सोमवार को पानी का टैंकर नहीं आने से पीने के पानी को तरस गए।

Bore malfunction since last one year