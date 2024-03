मेला रूट पर चार स्थानों पर होगी ब्रेथ एनालाइजर से जांच, दुर्घटना क्षेत्र का मार्ग डायवर्ट

शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई, वाहनों की जांच के साथ ओवरलोडिंग पर विशेष नजर, रास्ते भर पुलिस लगाएगी जागरुकता व सूचना बोर्ड

the route to the accident area will be diverted