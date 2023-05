नदी -नाले किनारे लगा रखी हैं शराब बनाने की भट्ठी

सौंसर क्षेत्र में अवैध शराब के अड्डों पर आबकारी एवं पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई। ग्राम बडग़ाबोड़ी में नाले की किनारे छुपाकर रखे महुआ लाहन को नष्ट किया व भट्ठी को तोड़ दिया। घटनास्थल पर मिली मदिरा को कब्जे में लिया । इसके बाद ग्राम वाघोड़ा ढाणा में नदी किनारे ड्रमों एवम् प्लास्टिक की पन्नियों में भरकर रखे गए महुआ लाहन को नष्ट किया । इसी तरह ग्राम खदबेली के जंगलों में नाले के किनारे से ड्रमों में रखे महुआ लाहन को नष्ट करने की कार्यवाही की गई।

