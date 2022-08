पुल क्या टूटा, व्यापार ही ठप हो गया

पिछले वर्ष अगस्त माह में क्षतिग्रस्त हुए लोधीखेड़ा-खमारपानी पुल की वजह से क्षेत्र के व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ तो व्यापार चौपट हो जाएगा। प्रशासन की ढिलाई के विरोध में उन्होंने बुधवार को बाजार बंद रखना का फैसला किया है।

छिन्दवाड़ा/लोधीखेड़ा . पिछले वर्ष अगस्त माह में क्षतिग्रस्त हुए लोधीखेड़ा-खमारपानी पुल की वजह से क्षेत्र के व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ तो व्यापार चौपट हो जाएगा। प्रशासन की ढिलाई के विरोध में उन्होंने बुधवार को बाजार बंद रखना का फैसला किया है। व्यापारी संघ लोधीखेड़ा, कन्हान रंगारी व अन्य क्षेत्र के लोगों ने एसडीएम श्रेयांश कुमट को ज्ञापन सौंप कर अपनी पीड़ा बताई। साथ ही कहा कि व्यापारी संघ लोधीखेड़ा धरना प्रदर्शन कर बुधवार को बाजार बंद रखेगा। उल्लेखनीय है कि इस पुल की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए पिछले दिनों रंगारी ने आन्दोलन किया था। तब संौंसर अनुविभागीय अधिकारी ने कहा था कि निर्माण 6 माह में पूरा हो जाएगा परंतु अभी तक कार्य पूरा नही हो पाया हैं। ज्ञापन सौंपते समय व्यापारी संघ अध्यक्ष राजकुमार जैन, रामसेवक गुप्ता, अनिल रायकवार, विजय भुजाडे, अभय जैन, शंकर रंभाडे, रूपेश बागड़े, संकेत जैन, सप्पू गुप्ता, कुशल गुप्ता, महेन्द्र बोकडे उपस्थित थे। इधर झिरपा के साप्ताहिक बाजार में बगैर रसीद दिए दुकान लगाने वालों से वसूली की जा रही है। बाजार में महिलाएं भी दुकान लगाती हैं। वहीं ठेकेदार नशे में वसूली करता है और रसीद मांगने पर अभद्रता करता है। ठेकेदार यहां दुकान नहीं लगाने देने की धमकी देता है। मनमाना टैक्स वसूला जा रहा है। नेहरिया कोयला खदान के पास वेकोलि द्वारा सडक़ निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्रम संगठन के पदाधिकारियों ने स्थल पर जाकर कार्य को देखा और गुणवत्ताहीन काम करने का आरोप लगाते हुए कार्य को बंद करा दिया है। एरिया सिविल टीम ने भी निर्माण कार्य की जांच की है।

broke the bridge, business came to a standstill