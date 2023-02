ज्ञान की कसौटी पर वैज्ञानिक विचारों को मान्यता देता है बुद्ध का धम्म

Submitted by:

वैज्ञानिक सोच,विवेक के आधार पर मानव का विकास संभव है। तथागत बुद्ध का धम्म नैतिकता पर आधारित है और ज्ञान की कसौटी पर वैज्ञानिक विचारों को मान्यता देता है। ये विचार धम्मगिरी काजलवानी में तीन दिवसीय बुद्ध धम्म महोत्सव के समापन पर प्रमुख वक्ता डॉ रमेश शंभरकर ने व्यक्त किए।

Buddha's Dhamma recognizes scientific ideas on the basis of knowledge