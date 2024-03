थाईलैंड से छत्रापुर पहुंची बुद्ध प्रतिमा,निकाली शोभायात्रा

Submitted by:

थाईलैंड से आई बुद्ध प्रतिमा सौंसर बुद्ध विहार से होते हुए ग्राम छत्रापुर पहुंची। यहां ग्रामीणों ने प्रतिमा का स्वागत किया। समता सैनिक दल के बैंड पंचशील एवं नील ध्वज के साथ शोभा यात्रा निकाली जो बुद्ध विहार पहुंची।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी मौजूद थे।

Buddha statue reached Chhatrapur from Thailand, procession taken out