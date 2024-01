शंकर पट प्रतियोगिता में बैल जोड़ी गोविंदा व चमचम ने मारा मैदान

Submitted by:

मोहगांव में शंकर पट प्रतियोगिता में बैलों की दौड़ देखने बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। आसपास के गांवों के साथ महाराष्ट्र से भी किसान बैल जोडियां लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने आए। पहला पुरस्कार शोएब पटेल निवासी नांदी की बैल जोड़ी गोविंदा व चमचम को मिला।

Bull pair Govinda and Chamcham hit the field in Shankar Pat competition