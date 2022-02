वर्चस्व के लिए भिड गए सांड ,किस की आई शामत

जुन्नारदेव नगर के संकट मोचन हनुमान मंदिर चौक में दो सांडों के बीच वर्चस्व की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। शनिवार को सांड लड़ते,एक दूसरे को खदेड़ते हुए एटीएम बूथ से जा भिड़े। भिडं़त के दौरान एटीएम का कांच चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि सांडों के बीच खकरनाक भिड़ंत रात में हुई। उस दौरान बाजार बंद हो चुका था। लोग घरों में थे, लेकिन कांच के गिरने की तेज़ आवाज़ से लोग चौक उठे।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. नगर के संकट मोचन हनुमान मंदिर चौक में दो सांडों के बीच वर्चस्व की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। शनिवार को सांड लड़ते,एक दूसरे को खदेड़ते हुए एटीएम बूथ से जा भिड़े। भिडं़त के दौरान एटीएम का कांच चकनाचूर हो गया। गनीमत रही कि सांडों के बीच खकरनाक भिड़ंत रात में हुई। उस दौरान बाजार बंद हो चुका था। लोग घरों में थे, लेकिन कांच के गिरने की तेज़ आवाज़ से लोग चौक उठे। वे मौके पर पहुंचे तो वहां आवारा मवेशियों का हुजूम लगा था। सांडों की टक्कर से टूटा कांच सडक़ तक बिखर गया। बताया जाता है कि शहर के दो सांडों में वर्चस्व को लेकर अदावत है। ये आए दिन भिड़ जाते हैं। घटना की जानकारी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस के गश्त वाहन को दी। मामले की प्रारंभिक सूचना दर्ज कर ली गई है। नगर में आवारा मवेशियों की समस्या से लोग परेशान है। चौक -चौराहों, बाजारों , सडक़ों से लेकर गलियों तक में आवारा मवेशियों का राज है। इनकी वजह से आने -जाने में तो दिक्कत होती है। बाजार में ग्राहकों के सामान पर मुंह मारते हैं। सब्जी के थैले छीन ले जाते हैं। नागरिकों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है । स्पर्धा शुरु : ग्राम हिवरासेनडवार में रविवार से शारदा क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में टेनिस बाल क्रिकेट स्पर्धा शुरु हुई। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष सुनिल रबडे ने उद्घाटन किया। विजेता टीम को 31 हजार , उपविजेता को 15 हजार और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 901 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस दौरान खिलाडिय़ों सहित आयोजक समिति के मनोज पराडक़र, हिरेन्द्र टोपले, बबन चोपड़े,विकास पराडक़र मौजूद थे।

